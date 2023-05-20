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05:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Чрезвычайную пожарную опасность спрогнозировали в нескольких регионах России

Самый высокий — пятый — класс пожарной опасности прогнозируется в ближайшие дни в регионах четырех федеральных округов России. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Источник: Reuters

По данным института, под угрозой Омская, Томская, Новосибирская, Самарская, Оренбургская и Новгородская области, а также республики Башкортостан и Татарстан, южная часть Уральского федерального округа и Красноярского края.

Отмечается, что больше всего термических точек и очагов возгораний регистрируется на юге Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов. Здесь сохраняется высокая вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях.

Ранее о высокой пожарной опасности предупредили жителей Москвы. По информации синоптиков Росгидромета, она сохраняется в период с 18 по 21 мая и связана с жаркой погодой. Москвичей быть бдительными и внимательными, а также посоветовали исключить использование открытого огня.

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