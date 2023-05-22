На Запорожской АЭС отключили внешнее электроснабжение

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЛЭП отключил украинский «Энергоатом», станция переведена на резервно-аварийное питание.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара. Станция состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000. Российские военные контролируют ЗАЭС с конца февраля 2022 года. После того как Россия присоединила Запорожскую область в прошлом сентябре, президент Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность. Украина ввела санкции против созданного по поручению Путина госпредприятия «Запорожская АЭС».
С начала военного конфликта Москвы и Киева обе стороны регулярно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал как можно скорее создать вокруг ЗАЭС зону безопасности. Предложение обсуждалось несколько месяцев, но успеха достичь не удалось. Теперь Гросси предлагает альтернативный вариант — сосредоточиться не на территориальных аспектах защиты, а на том, чего следует избегать.
Российская сторона заявляет, что украинские силы планируют захватить АЭС в ходе контрнаступления. В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных.