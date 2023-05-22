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13:07 (мск), источник: Ведомости

Губернатор Белгородской области заявил об «информационной атаке» на регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начавшейся «информационной атаке» на регион.

Спецоперация на Украине

«Когда проводил совещание, планерку, увидел, что началась массированная информационная атака на Белгородскую область, призывающая к панике среди населения на фоне массированного обстрела Грайворонского района», — прокомментировал Гладков.

По его словам, ни один из мирных жителей не пострадал. Нет ни раненых, ни убитых. Распространяется информация с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского района, граничащего с Украиной на юге.

«Это вранье, этого нет. Мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте. Я с вами. Все проблемы решим», — заключил Гладков.

Ранее ряд российских Telegram-каналов сообщил о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области. Оперштаб региона опроверг информацию и сообщил, что 19 мая на границе области велась работа ВС РФ.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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