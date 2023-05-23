Российский Су-27 перехватил два американских бомбардировщика над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил два стратегических бомбардировщика В-1 В ВВС США в небе над Балтийским морем, сообщило Минобороны.
«23 марта российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе Российской Федерации две воздушные цели. Для недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что экипаж российского истребителя классифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика В-1 В ВВС США. После удаления бомбардировщиков от российской границы Су-27 вернулся к месту базирования, нарушения государственной границы России допущено не было, заявили в министерстве.
Российские власти регулярно сообщают о перехвате американских самолетов и дронов как у северных, так и у восточных границ государства. В середине марта Европейское командование ВС США сообщило, что российские Су-27 над Черным морем сбросили топливо на беспилотный аппарат MQ-9, который вел разведку над международными водами. При этом, по заявлению американской стороны, один из истребителей задел винт беспилотника, после чего тот пришлось затопить. США опубликовали запись попытки перехвата дрона, которая произошла 14 марта.
В Минобороны России отвергли эту версию, заявив, что Су-27 не вступал в контакт с MQ-9. По данным российской стороны, дрон «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В ведомстве также заявили, что пилоты Су-27 предотвратили нарушение дроном «границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции». Летчиков представили к госнаградам.