ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций.
«В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним “Механик”), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним “Макс”), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним “ЮБК”), находящийся в настоящее время в Бельгии», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, эти лица были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Горбатюком Виталием 1975 года рождения и «прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины».
Затем они для совершения диверсии «незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь», отмечает ФСБ.
«Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками», — сообщает российская спецслужба.