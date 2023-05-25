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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. ФСБ России сообщила, что задержала троих украинских диверсантов, завербованных Киевом, готовивших атаки против АЭС в России и прошедших спецподготовку для этого, также задержаны двое их пособников из числа граждан России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

ФСБ сорвала планировавшуюся спецслужбами Украины на минувший День Победы террористическую атаку на Ленинградскую и Калининскую АЭС, а именно подрыв более 30 опор ЛЭП этих атомных станций.

«В результате проведенных мероприятий органами федеральной службы безопасности задержаны члены ДТГ граждане Украины Майструк Александр, 1978 года рождения (псевдоним “Механик”), и Усатенко Эдуард, 1974 года рождения (псевдоним “Макс”), объявлен в розыск гражданин Украины и России Кищак Юрий, 1963 года рождения (псевдоним “ЮБК”), находящийся в настоящее время в Бельгии», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, эти лица были завербованы в сентябре 2022 года сотрудником Службы внешней разведки Украины подполковником Горбатюком Виталием 1975 года рождения и «прошли специальную подготовку в лагерях, расположенных в Киевской и Николаевской областях Украины».

Затем они для совершения диверсии «незаконно пересекли российско-белорусскую границу в Псковской области, куда прибыли с территории Украины транзитом через Польшу и Беларусь», отмечает ФСБ.

«Кроме того, установлены и задержаны два пособника диверсантов из числа граждан России, оказавшие им содействие в обеспечении средствами связи и автотранспортом с поддельными государственными регистрационными знаками», — сообщает российская спецслужба.

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