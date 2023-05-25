Су-35 и Су-27 подняли в воздух при приближении к границам РФ бомбардировщиков ВВС США

Центр сообщил, что над Балтийским морем были зафиксированы две цели, которые приближались к государственным границам России. По тревоге были подняты в воздух истребители Су-35с и Су-27п.
Экипажи российских самолетов идентифицировали цели как два стратегических бомбардировщика В-1 В ВВС США. После того как иностранные самолеты удалились от российской государственной границы, российские истребители вернулись на аэродром базирования.
Отмечается, что полет истребителей выполнялся в соответствии с международными нормами.
«Нарушения государственной границы РФ не допущено», — подчеркнули в Национальном центре управления обороной РФ.
Ранее сообщалось, что российские средства контроля воздушного пространства 3 мая 2023 года обнаружили над акваторией Балтийского моря две воздушные цели, которые приближались к Государственной границе РФ. Для недопущения нарушения российской границы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота. Воздушными целями оказались два стратегических бомбардировщика В-1 В ВВС США. После их идентификации российский Су-27 занял установленную зону дежурства в воздухе.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил во время брифинга, что взаимодействие бомбардировщиков США B-1 и истребителя Су-27 Вооруженных сил России над Балтикой было профессиональным и безопасным.