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15:36 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по местам хранения боеприпасов ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в публикации.

Российские военные использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности.

В ведомстве уточнили, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Наибольшие потери за минувшие сутки Киев понес на Донецком направлении, где российские бойцы уничтожили:

  • до 190 украинских военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три пикапа и гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 120 бойцов, а на Херсонском — до 30 военнослужащих, на Купянском — до 35 военных.

Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников противника.

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