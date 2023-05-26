Российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в публикации.
Российские военные использовали для группового удара высокоточное оружие большой дальности.
В ведомстве уточнили, что ВС России уничтожили склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Наибольшие потери за минувшие сутки Киев понес на Донецком направлении, где российские бойцы уничтожили:
На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, на Южнодонецком и Запорожском — до 120 бойцов, а на Херсонском — до 30 военнослужащих, на Купянском — до 35 военных.
Кроме того, за минувшие сутки силы ПВО перехватили десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 20 беспилотников противника.