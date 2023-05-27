В Запорожской области заявили, что Киев готовит операцию по захвату ЗАЭС

«Киевский режим сейчас поднимает градус и ставки вокруг Запорожской АЭС. Украинские боевики готовят операцию по обстрелам и форсированию Днепра с высадкой десанта и захватом Запорожской АЭС, параллельно заблаговременно через свои информационные помойки и материалы в западных СМИ формируя мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия. Это та стратегия, которая используется нашими врагами», — сказал Рогов.
По его словам, киевские власти стремятся заранее оправдать свои преступные действия по отношению к такому объекту повышенной техногенной опасности, как Запорожская АЭС.
О вероятной украинской провокации в отношении АЭС говорят поступающие оперативные данные о подготовке в Днепропетровской области украинского десанта для форсирования Днепра в районе Энергодара, а также многочисленные попытки киевских властей помешать работе атомной станции путем ее обесточивания и стремление прекратить нахождение на ней мониторинговой миссии МАГАТЭ, отметил Рогов.
«Режим Зеленского намерено добивается взятия миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС в заложники, чтобы затем под прикрытием международной организации творить свои преступные дела», — заявил он.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.