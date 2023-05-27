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22:07 (мск), источник: Газета.Ру

В Ярославской области на фабрике из-за пожара обвалилась крыша

МЧС Ярославской области сообщает о пожаре на мебельной фабрике «Свобода» в Рыбинске. Информация опубликована на сайте регионального ведомства.

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В Telegram-канале МЧС РФ уточняют, что пожар разгорелся на площади 1500 кв.м. Предварительно установлено, что пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств.

«На месте пожара произошло обрушение кровли на площади 3 000 кв. м», — рассказали в министерстве.

Там отмечается, что министерство принимает усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня. В тушении задействовано более 60 человек и 21 единицы техники, при этом силы наращиваются.

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