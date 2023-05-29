В Шебекино четыре человека пострадали из-за пожара на предприятии

Ранее он сообщил, что несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ.
«В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — написал губернатор, отметив, что вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается.
На втором предприятии, по его словам, видимых повреждений нет, как и пострадавших. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние.
«В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась. Все оперативные и аварийные службы работают на месте», — добавил Гладков.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.