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13:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Шебекино четыре человека пострадали из-за пожара на предприятии

БЕЛГОРОД, 29 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали после начавшегося из-за обстрела пожара на предприятии с лакокрасочными жидкостями в Шебекино, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее он сообщил, что несколько населенных пунктов Белгородской области находятся под обстрелом ВСУ.

«В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Есть четверо пострадавших — мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести», — написал губернатор, отметив, что вся необходимая медпомощь пострадавшим оказывается.

На втором предприятии, по его словам, видимых повреждений нет, как и пострадавших. Все сотрудники вывезены на безопасное расстояние.

«В результате обстрела села Новая Таволжанка пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась. Все оперативные и аварийные службы работают на месте», — добавил Гладков.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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