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14:50 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вооруженные силы ночью нанесли ракетный удар по украинским аэродромам, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — уточнили в ведомстве.

Российским военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.

В министерстве уточнили, что для группового удара использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

За минувшие сутки Киев понес наибольшие потери на Донецком направлении. Российские бойцы уничтожили:

  • до 145 украинских военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два пикапа и гаубицу Д-30.

На Купянском направлении противник потерял до 65 бойцов, на Краснолиманском — до 50 военных, на Южнодонецком и Запорожском направлениях — до 140 человек, на Херсонском — до 20 военнослужащих.

Кроме того, силы ПВО сумели перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбить 14 украинских беспилотников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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