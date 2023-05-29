ВС России ударили по украинским аэродромам высокоточным оружием

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены», — уточнили в ведомстве.
Российским военным удалось поразить командные пункты, радиолокационные посты, авиационную технику, хранилища с вооружением и боеприпасами ВСУ.
В министерстве уточнили, что для группового удара использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.
За минувшие сутки Киев понес наибольшие потери на Донецком направлении. Российские бойцы уничтожили:
На Купянском направлении противник потерял до 65 бойцов, на Краснолиманском — до 50 военных, на Южнодонецком и Запорожском направлениях — до 140 человек, на Херсонском — до 20 военнослужащих.
Кроме того, силы ПВО сумели перехватить три крылатые ракеты Storm Shadow, 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбить 14 украинских беспилотников.