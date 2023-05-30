СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.
Как уточняется, к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, специалисты судебно-экспертного центра.
По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.