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14:16 (мск), источник: © РИА Новости

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Москву

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки беспилотников на Москву, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

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«По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Как уточняется, к расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства, специалисты судебно-экспертного центра.

По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

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