Белгородский губернатор заявил о массированном ударе по Шебекино, четыре человека пострадали

Как уточнил Гладков, удар был нанесен в 3:15 по местному времени. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями шеи и спины в тяжелом состоянии, также осколочные ранения руки и предплечья получила женщина. Еще две женщины получили помощь на месте и отказались от госпитализации.
Губернатор сообщил, что снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Сгорел один магазин, были повреждены 12 машин.
Он пообещал начать восстановительные работы уже сегодня.
«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.
29 мая несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины, в Шебекино пострадали четверо мужчин. В тот же день обстреляли Шебекинский округ, погиб мужчина. 30 мая в результате обстрела пункта временного размещения погиб один человек, двое пострадали. Ночью 31 мая при обстреле Шебекино пострадала женщина.