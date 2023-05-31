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07:35 (мск), источник: Коммерсантъ

Белгородский губернатор заявил о массированном ударе по Шебекино, четыре человека пострадали

По городу Шебекино ночью был нанесен массированный удар, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, четыре человека получили ранения, двое были госпитализированы. С сегодняшнего дня, 31 мая, власти начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов.

Спецоперация на Украине
Источник: Вячеслав Гладков

Как уточнил Гладков, удар был нанесен в 3:15 по местному времени. Мужчина был госпитализирован с осколочными ранениями шеи и спины в тяжелом состоянии, также осколочные ранения руки и предплечья получила женщина. Еще две женщины получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

Губернатор сообщил, что снарядами «Града» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домовладениях, а также в школе и двух административных зданиях. Сгорел один магазин, были повреждены 12 машин.

Он пообещал начать восстановительные работы уже сегодня.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж. Постараюсь сейчас съездить их проводить», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

29 мая несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел со стороны Украины, в Шебекино пострадали четверо мужчин. В тот же день обстреляли Шебекинский округ, погиб мужчина. 30 мая в результате обстрела пункта временного размещения погиб один человек, двое пострадали. Ночью 31 мая при обстреле Шебекино пострадала женщина.

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