15:42 (мск), источник: РБК
Кадры прорыва российской семьи через границу Польши и Белоруссии
Женщина с детьми смогла пересечь границу, мужчину задержали. По информации погранслужбы Белоруссии, супруги опасались, что у них могут забрать детей.
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Белорусская погранслужба опубликовала кадры, как российская семья накануне прорвалась на машине через границу Польши и Белоруссии.
Автомобиль, в котором находились двое россиян с тремя детьми, протаранил шлагбаум на границе Польши с Белоруссией в пункте пропуска Тересполь утром накануне, 30 мая. Машина проехала по развернутым шипам и остановилась посреди пограничного моста.
После этого из автомобиля вышла женщина с тремя детьми, они побежали в сторону Белоруссии. Водитель, развернув машину поперек движения транспорта, пытался помешать польским пограничникам их догнать и был задержан на территории Польши, сообщила погранслужба Белоруссии.
В белорусском пункте пропуска Брест женщина сообщила, что они с мужем граждане России и проживали в Швеции.
Когда родители проходили контроль в польском пункте пропуска, то у них появилось подозрение, что детей, которые являются гражданами Швеции, не намерены выпускать из ЕС, и они предприняли попытку прорваться через границу.
Как сообщало RMF, у одного ребенка российское гражданство, а у двух других — шведские паспорта и в их отношении действовал запрет покидать Швецию. Мужчину, по информации радиостанции, собираются привлечь к ответственности за попытку насильственного пересечения границы и причинение материального ущерба.