Минобороны назвало состав группы, атаковавшей Белгородскую область

Почасовой отчет действий противника от Минобороны:
«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”, один пикап», — подытожили в Минобороны.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
Утром 1 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в районе Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, применялись в том числе системы «Град». В результате один человек был ранен.
Жители Шебекино рассказали РБК о том, что часть людей покинули город. Гладков говорил, что местные власти занимаются эвакуацией людей, однако отмечал, что делать под обстрелом это небезопасно.
Позже глава региона отчитался о 12 раненых в Шебекинском округе за сутки обстрелов. «Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил он.