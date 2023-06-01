Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
15По имени Солнце: как в мире празднуют Навруз
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
20:28 (мск), источник: РБК

Минобороны назвало состав группы, атаковавшей Белгородскую область

Минобороны отчиталось о срыве попытки украинских военных атаковать сегодня город Шебекино в Белгородской области. По данным ведомства, в составе первой группы атакующих было около 30 человек, три боевые бронированные машины и четыре пикапа. В следующей попытке прорыва участвовали уже до 70 военнослужащих ВСУ.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

Почасовой отчет действий противника от Минобороны:

  • В 03:57 после часового артиллерийского обстрела автомобильного пункта пропуска «Шебекино» противник в составе трех боевых бронированных машин, четырех пикапов и 30-ти военнослужащих ВСУ предпринял попытку атаки.
  • Противнику было нанесено огневое поражение, после чего он отступил в направлении Плетеневки (Харьковская область); В это же время еще одна украинская ДРГ, состоящая из 20-ти человек и двух боевых бронированных машин выдвигалась по правому берегу Сиверского Донца к Новой Таволжанке. Попытка атаки также была отбита, восемь украинских военных убиты.
  • В 04:45 подразделения прикрытия государственной границы Западного военного округа усилены бронегруппой.
  • В 04:57 нанесено на территории Украины два удара армейской авиацией ВКС России по резервам противника в районах Огурцово и Гатище.
  • С 06:05 до 06:45 украинские формирования, нарастив усилия, предприняли еще одну попытку прорыва. Всего в атаке участвовало до 70-ти бойцов ВСУ, пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз».
  • С 06:10 до 06:50 по противнику нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетными войсками и артиллерией, в результате которого противник отошел в направлении Жовтневое.
  • С 07:00 до 09:50 по отступающему противнику нанесено девять ударов армейской авиации ВКС России

«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 “Град”, один пикап», — подытожили в Минобороны.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Утром 1 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва ВСУ в районе Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, применялись в том числе системы «Град». В результате один человек был ранен.

Жители Шебекино рассказали РБК о том, что часть людей покинули город. Гладков говорил, что местные власти занимаются эвакуацией людей, однако отмечал, что делать под обстрелом это небезопасно.

Позже глава региона отчитался о 12 раненых в Шебекинском округе за сутки обстрелов. «Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил он.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лукашенко заявил об ошибке России и Белоруссии по Украине
Странное и отчаянное: боец РФ сообщил о поведении солдат ВСУ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта