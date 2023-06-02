Роскомнадзор получил 177 уведомлений от компаний об утечках данных с начала года

«Если брать отсчет с момента вступления в силу соответствующего закона, с 1 сентября по конец 2022 года было 70 уведомлений. В этом году за пять месяцев уже 177 уведомлений», — сказал он журналистам в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Замглавы ведомства также отметил, что сегодня компании честно рассказывают о том, что у них произошли утечки. «Они стремятся пойти навстречу государству, чтобы адекватные меры реагирования были выработаны», — добавил он.
В сентябре прошлого года в силу вступил закон, который обязал операторов направлять в Роскомнадзор информацию о фактах компрометации персональных данных.
Восьмая ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Мероприятия деловой программы разделены на пять тематических треков, на которых обсудят отдельные аспекты цифровизации, одной из главных тем станет цифровая независимость промышленности. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции.