18:44 (мск), источник: © РИА Новости
Фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Музыкальный рок-фестиваль «Нашествие», который должен был пройти
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«С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для “Нашествия” не то время», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на недавнем заседании рабочей группы поручил подготовить подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля, обязательно учитывая мнения жителей.
«После общения с организаторами и представителями правоохранительных органов принял решение. Во-первых, место проведения изменится. Во-вторых, фестиваль откладывается — переносим “Нашествие” в Калужской области на 2024 год», — заявил губернатор.
Планировалось, что «Нашествие» в этом году пройдет с 4 по 6 августа в Боровском районе Калужской области. Организаторы заявляли, что гостей ждут музыка, театр, кино, историческая реконструкция. Согласно заявленному списку участников, на сцене должны были выступить более 100 известных музыкальных коллективов, среди которых «Чайф», «Алиса», «Ария», Lumen, «Чиж & Co», «25/17», «Жуки».
Примерно неделей ранее в СМИ появилась информация о том, что фестиваль могут провести в другом месте из-за конфликта с жителями СНТ, рядом с которыми планируются концерты. Организаторы, в свою очередь, опровергли эти сведения.
Последний раз фестиваль «Нашествие» проводился в июле 2019 года в Тверской области. Событие не состоялось в 2020 году из-за предписаний Роспотребнадзора. Организаторы сообщили о переносе мероприятия на июль 2021 года, однако рост заболеваемости россиян коронавирусом вновь заставил его отменить. В 2022 году фестиваль перенесли на лето 2023 года без объяснения причин.