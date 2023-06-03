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14:45 (мск), источник: Ведомости

Минобороны сообщило об ожесточенных боях в центре Марьинки

Группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут ожесточенные бои в центре Марьинки в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения “Ахмат” в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

На Купянском направлении в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области российские военные пресекли деятельность двух диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Действия еще одной украинской ДРГ были пресечены в районе Кузьмино ЛНР на Краснолиманском направлении. Также в районе Старой Покровки Харьковской области был уничтожен полевой лагерь украинского националистического формирования, отметили в ведомстве.

Кроме того, склады боеприпасов ВСУ поражены под Серебрянкой, Веселым и Отрадным в ДНР. В районе Коптево и Раздоловка ДНР средствами ПВО Вооруженные силы (ВС) РФ сбили украинские самолет Су-27 и вертолет Ми-8. Также за последние сутки российские военные перехватили две крылатые ракеты Storm Shadow и семь снарядов РСЗО HIMARS.

31 мая президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром спецназа «Ахмат» Апты Алаудиновым. По словам командира, глава государства досконально владеет обстановкой и ситуацией на Марьинском направлении и «возлагает очень большие надежды» на бойцов спецназа. В интервью «Звезде» Алаудинов заявил, что сейчас под контролем России находится 70% территории Марьинки.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 432 самолета, 236 вертолетов, почти 4500 беспилотников, а также свыше 9300 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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