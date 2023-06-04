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06:55 (мск), источник: РБК

Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня

Китайский корабль пронесся перед американским эсминцем, столкновения не произошло из-за того, что военные США замедлили ход и отклонились от курса. Пекин назвал свои действия законными и профессиональными.

Источник: Reuters

Китайский военный корабль приблизился на 140 метров к американскому эсминцу Chung-Hoon в Южно-Китайском море, столкновения удалось избежать, пишет издание Global News, чей корреспондент стал свидетелем инцидента.

Корабль Китая направился в сторону эсминца США на большой скорости, экипаж связался с американским кораблем и призвал сменить направление, иначе произойдет столкновение. Военные США попросили тех держать дистанцию, но в итоге все же сменили курс и замедлились, после чего китайский корабль пронесся перед Chung-Hoon.

Издание опубликовало видеозапись происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Западное командование назвало поведение китайских военных непрофессиональным. «Тот факт, что об этом объявили по радио до того, как сделали, ясно указывало, что произошло преднамеренно», — заявил командир канадского корабля Montreal, наблюдавшего за инцидентом, капитан Пол Маунтфорд.

Он также сообщил, что Пекин до инцидента уведомил экипажи кораблей, что те вошли в территориальные воды Китая, тогда как на самом деле суда шли в международных водах.

Китайское посольство в Канаде заявило, что появление американского и канадского кораблей было «публично разрекламировано», а военные КНР отслеживали оба судна «законно и профессионально». Дипломаты обвинили Вашингтон и Оттаву в намеренном разжигании проблем и создании рисков, которые подрывают мир и стабильность, посылают «ложные сигналы» сторонникам суверенитета Тайваня.

Пентагон США отчитывался в начале июня об опасных маневрах авиации Китая, которая пытается перехватить самолета США и их союзников в международном воздушном пространстве. «Мы как раз недавно видели еще один вызывающий тревогу случай агрессивного и непрофессионального проведения полета [самолета] Китая», — рассказал министр обороны Ллойд Остин.

Михаил Добрунов

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