Кадыров рассказал о работе по выявлению диверсантов в зоне СВО

«На контролируемой подразделением Рустама Агуева территории активизировались украинские ДРГ. Это значит, что наши подразделения открыли на них сезон охоты. Кстати, уже имеются отличные результаты. При проведении спецмероприятий в населённых пунктах, в частных домовладениях и на прилегающих территориях наши воины обнаруживают интересные находки», — написал Кадыров в телеграм-канале.
Глава региона рассказал, что бойцы чеченских подразделений лишают членов ДРГ формы, боеприпасов и провизии, теперь это «будет служить российским воинам».
«Вылазки ДРГ осуществляют регулярно, в ходе которых убивают мирное население. <…> Буквально на днях украинскими бандитами была расстреляна целая семья. Причем тут мирные люди? Воюйте с нашими воинами, не заставляйте их себя искать, не прячьтесь от них», — отметил Кадыров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно». По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.