Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

Как уточняется, подразделения прикрытия Западного военного округа и пограничной службы ФСБ засекли попытку боевиков переправиться через реку в районе этого населенного пункта.
«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские войска ведут бои с украинской ДРГ возле Новой Таволжанки. Он также согласился встретиться с диверсантами в Шебекино для беседы по поводу пленных.
Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.
В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.