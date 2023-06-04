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19:01 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удар по украинской ДРГ в районе Новой Таволжанки

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Российские военные нанесли артиллерийский удар по украинским диверсантам возле Новой Таволжанки в Белгородской области, сообщило Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, подразделения прикрытия Западного военного округа и пограничной службы ФСБ засекли попытку боевиков переправиться через реку в районе этого населенного пункта.

«По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российские войска ведут бои с украинской ДРГ возле Новой Таволжанки. Он также согласился встретиться с диверсантами в Шебекино для беседы по поводу пленных.

Украинские боевики регулярно обстреливают Белгородскую область и другие приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, 22 мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. Кроме того, в течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.

В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.

По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

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