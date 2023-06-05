11:03 (мск), источник: © РИА Новости
Число погибших из-за отравления алкоголем в Димитровграде достигло восьми
Роспотребнадзор сообщил о восьми погибших из-за отравления алкоголем в Димитровграде.
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде, из них 8 с летальным исходом, ситуация держится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора, сообщили журналистам в Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области.
«В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых 8 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.
Ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле ФМБА России и Роспотребнадзора, добавили в управлении.
Ранее следствие сообщило, что