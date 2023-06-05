Ученые сгенерировали изображение лица 18-летнего Тутанхамона Лицо фараона восстановили по современным технологиям
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
28Праздник общей еды: кто победил в конкурсе Pink Lady Food Photographer of the Year
Главное
Спецоперация на Украине
11:03 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших из-за отравления алкоголем в Димитровграде достигло восьми

Роспотребнадзор сообщил о восьми погибших из-за отравления алкоголем в Димитровграде.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем в Димитровграде, из них 8 с летальным исходом, ситуация держится на совместном контроле Федерального медико-биологического агентства и Роспотребнадзора, сообщили журналистам в Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области.

«В настоящий момент проводится заседание санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых 8 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.

Ситуация в Димитровграде находится на совместном контроле ФМБА России и Роспотребнадзора, добавили в управлении.

Ранее следствие сообщило, что 3—4 июня ряд жителей Димитровграда были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом», из них шестеро скончались. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах «Территория пива», куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США заговорили о предупреждении Путина по Украине
В Польше заявили о возвращении 'лихих девяностых'
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта