Минобороны заявило об отражении наступления на южно-донецком направлении

«За сутки [4 июня] на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей», — говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 5 июня Минобороны России сообщило, что ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.
«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», — добавили в военном ведомстве. Потери украинских сил в министерстве оценили в свыше 250 человек, 16 танков, 21 бронемашин и др.
Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. По заявлениям некоторых чиновников, действия в рамках наступления уже начались, другие сообщают, что подготовка еще продолжается. В частности, 3 июня заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью The Times заявил, что Украине по-прежнему не хватает оружия для контрнаступления. В Киеве отметили, что удары российской армии истощают запасы ракет ПВО, в том числе американских систем Patriot.
При этом об активизации ВСУ на линии фронта говорит и российская сторона, — в частности, активизацию по линии соприкосновения отметил врио главы ДНР Денис Пушилин в середине мая.