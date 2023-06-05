Ходаковский рассказал о первом применении Украиной в бою в ДНР танков Leopard

«Впервые на нашем тактическом участке увидели Leopard. Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники», — отметил Ходаковский. По его словам, ВСУ активизировались на всех направлениях линии фронта в ДНР и пытаются наступать, «нащупав слабые места» российских сил.
3 июня фотографии первых переданных армии Украины танков Leopard, полученных от западных государств, которые якобы уже находятся вблизи фронта, также опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Однако канал утверждал, что на фронте они еще не появились. Кроме того именно этими танками сама Украины анонсировала скорое контрнаступление в ролике, в котором появился главком ВСУ Валерий Залужный.
Минобороны в ночь на 5 июня сообщило о том, что утром 4 июня ВСУ провели крупномасштабное наступление на пяти участках на Южно-Донецком направлении. Оборонное ведомство сообщило, что украинской армии не удалось достичь целей. Командование ВСУ отрицает информацию о начале масштабного контрнаступления: представитель украинской армии сообщил Reuters, что заявления о начале наступательных действий являются «фейками».