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20:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Гладков: над Белгородом система ПВО сработала по 3 воздушным целям

Над Белгородской областью сработала система ПВО по трем воздушным целям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: Аргументы и факты

По его словам, цели были обнаружены над Белгородом и Белгородским районом.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — уточнил он.

Днем в понедельник глава области сообщал о работе системы ПВО по воздушной цели на подлете к Белгороду. Осколки повредили легковой автомобиль и скорую помощь. В результате произошедшего никто не пострадал.

Также стало известно, что ВСУ за утро 5 июня выпустили по Новой Таволжанке в Белгородской области более 70 снарядов из РСЗО «Град».

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