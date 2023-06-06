Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры рухнувшей дамбы.
«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия — ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал РИА Новости Леонтьев.
Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра, добавил мэр.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.
Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.