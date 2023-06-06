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07:04 (мск), источник: © РИА Новости

Мэр Новой Каховки: верхняя часть Каховской ГЭС разрушена при обстреле

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела, сама дамба водохранилища не разрушена, сообщил РИА Новости глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ряд Telegram-каналов в ночь на вторник распространили информацию, что Каховская ГЭС якобы полностью разрушена. Некоторые опубликовали кадры рухнувшей дамбы.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры (балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия — ред.), где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал РИА Новости Леонтьев.

Уровень воды после разрушения ГЭС ниже по течению поднялся на 2,5 метра, добавил мэр.

Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей.

Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны украинских войск.

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