ВСУ уничтожили Leopard, чтобы он не достался России, заявил Пушилин

«На севере республики, на одном из участков, еще, наверное, дней десять назад была попытка прорыва с использованием танка Leopard. Для нас эта техника важна для изучения. Что произошло: пока наши танки выдвинулись, чтобы вытащить подбитый Leopard, подтянулись еще два танка украинских, и они вместо того, чтобы отражать атаку, они начали уничтожать Leopard. Просто до неузнаваемости его расстреляли и откатились назад. Для них было главной целью не допустить попадание танка к нашим подразделениям», — рассказал он.
По словам Пушилина, в последние два дня противник пытается контратаковать довольно крупными силами. Самой горячей точкой он назвал Угледарское направление. Руководитель ДНР отметил также, что ВСУ несут там значительные потери, в том числе и в бронетехнике.
По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки «Восток» отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.