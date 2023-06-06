Власти Новокаховского городского округа назвали причины разрушения Каховской ГЭС

«Преступный киевский режим ночью обстрелял Каховскую ГЭС, в результате обстрела получили частичные разрушения конструкции ГЭС, что привело в последующем разрушение трех ее пролетов под давлением воды», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Власти округа уточнили, что, предположительно, удар был нанесен ВСУ из РСЗО «Ольха» (РС-2). В администрации отметили, что инцидент стал не первым случаем проведения террористических актов Киевом. В качестве примера власти Новокаховского округа привели подрыв Крымского моста в октябре 2022 г.
Каховскую ГЭС обстреляли 6 июня около 2 ночи, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате верхняя часть ГЭС была разрушена, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды. Восстановление станции невозможно, уточнил он. По последним данным, уровень воды в Новой Каховке поднялся уже на 10 м. Леонтьев допустил, что максимальный подъем воды может составить 12 м.
В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей со всех подтопленных территорий. По словам мэра города, планируется вывезти жителей порядка 300 домов. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов.
Позже член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что разрушение не представляет критической опасности для Запорожской АЭС, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе это может привести к проблемам безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».