Разрушение плотины Каховской ГЭС. Главное

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
В результате инцидента уровень воды ниже по течению поднялся на 2,5 м. Спустя три часа Леонтьев уточнил, что уровень подъема воды достиг уже 5 м. Он пояснил, что из-за разрушения задвижек «вода неконтролируемым образом с 02.00 сбрасывается вниз». В частности, уже затоплены населенные пункты Днепряны, Корсунка и др. По словам Леонтьева, подъем уровня воды продолжается, ситуация усложняется.
Несмотря на подъем уровня воды, угрозы разрушения Новой Каховки и расположенных рядом с ней населенных пунктов нет, уточнил мэр города. По словам Леонтьева, в Новой Каховке затоплена «значительная часть инфраструктурных объектов», канализационные станции, а также разрушены некоторые дома и часть линий электропередачи. В целях безопасности в Новокаховском городском округе временно отключили от электроснабжения прибрежную часть округа.
Кроме того, обратил внимание чиновник, «гигантский ущерб» нанесен экологии как выше, так и ниже по течению.
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В связи с этим российские власти приступили к эвакуации людей «со всех подтопленных территорий».
Сейчас вывозят жителей порядка 300 домов «для того, чтобы избежать жертв», пояснил глава городской администрации. Ожидается, что вода опустится до обычного уровня в течение 72 часов. «Но нам надо пережить эти 72 часа», — отметил Леонтьев.
Об эвакуации жителей также объявила украинская сторона. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, есть угроза затопления 80 населенных пунктов. В связи с этим для вывоза жителей правого берега Херсона (находится под контролем Киева) сформированы поезда в Николаев.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией на Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщил секретарь совета Алексей Данилов в Twitter.
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Удар по Каховской ГЭС, в результате которого была разрушена плотина, предположительно, был нанесен ВСУ из реактивной системы залпового огня «Ольха», пишет ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
По данным на 10.00 мск, разрушение плотины станции продолжается. В экстренных службах сообщили ТАСС о разрушении уже 14 из 28 пролетов ГЭС.
Леонтьев ранее заявил, что восстановить ГЭС будет невозможно. «Я думаю, что так же, как в 50-е годы строили эту гидроэлектростанцию, ее предстоит отстраивать заново после нашей победы», — сказал он. В гидрогенерирующей компании Украины «Укргидроэнерго» также сочли невозможным ремонт станции.
Разрушение плотины пока не представляет опасности для Запорожской АЭС, считает член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. При этом он добавил, что проблему нужно решать «в срочном порядке», поскольку в среднесрочной и долгосрочной перспективе она может отразиться на безопасности АЭС и «должного обеспечения необходимыми объемами станции».
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Директор ЗАЭС Юрий Черничук также подчеркнул, что угроз безопасности станции нет. По его словам, уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в курсе об инциденте на Каховской ГЭС, сообщила пресс-служба организации в Twitter. Там отметили, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией.
Разрушение плотины не несет прямых рисков для ядерной безопасности станции, уточнили в агентстве.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму нет. В то же время существует риск обмеления Северо-Крымского канала, но запасов воды в регионе «более чем достаточно». По его словам, запасы воды в канале составляют около 40 млн куб. «Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15−20%, на данный момент имеют около 80% наполнения», — отметил Аксенов.
Все говорит о том, что это преднамеренный взрыв, продуманная акция, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
После разрушения плотины увеличилась угроза форсирования Днепра и высадки украинского десанта на территории, контролируемой Россией, сообщил он «Ведомостям».
Эксперт считает, что «провокация» была ожидаемой, в связи с чем осуществлялся постепенный сброс воды для понижения ее уровня, также были предприняты меры по созданию дополнительных укреплений, расположенных дальше от берега Днепра.
Анастасия Швецова, Дарья Мосолкина