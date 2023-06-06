Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление

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«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — сказал Леонтьев «РИА Новости».
Глава Новой Каховки рассказал «Интерфаксу», что ночью был «ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС». По его словам, ситуация контролируемая и эвакуация населения пока не требуется. «Однако мы все находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет», — добавил Леонтьев.
По данным властей Новой Каховки, максимальный уровень подъема воды пока достиг 4 м. На месте работают сотрудники Новокаховского городского округа. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час.
В зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки — в Днепрянах и Корсунке, сообщил Владимир Леонтьев. Власти проводят «все мероприятия на случай необходимости эвакуации — временной эвакуации — незначительной части людей». Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в Telegram, что власти готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы.
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МВД Украины сообщило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел). Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей. Глава украинской областной администрации Херсонской области объявил эвакуацию с территорий, которым угрожает подтопление на правом берегу Днепра, левый берег находится под контролем России. Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
По предварительной информации, разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. По его словам в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов (не уточняется, идет ли речь только о подконтрольной России территории).
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Критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС не представляет, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции», — сказал он ТАСС.
Всего приводилось три возможные версии разрушения.
Видео последствий разрушений на Каховской ГЭС было опубликовано в ночь на 6 июня в нескольких Telegram-каналах. Изначально в них сообщалось, что это произошло в результате атаки со стороны украинских войск. Утром мэр Новой Каховки называл информацию о подрыве бредом и трижды сказал, что «все нормально». Однако позднее он обвинил Украину в обстреле и назвал это терактом. Украинские военные обвинили в подрыве Россию.
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В Telegram-каналах также распространялась версия о том, что возможной причиной стали прошлые повреждения. Эту же информацию приводил источник ТАСС до того, как власти Новой Каховки обвинили в произошедшем Украину. Собеседник госагентства отмечал, что «ночью было тихо, прилетов не было», а плотина «не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление». Владимир Рогов также считает, что «подрыва не было».