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13:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Оперштаб Белгородской области назвал ложной информацию о нескольких группах диверсантов в регионе

Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил оперштаб Белгородской области. Там отметили, что в последнее время жители региона получают звонки с просьбами самостоятельно задержать диверсантов, которые одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках. Оперштаб призвал не верить этой информации.

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«В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных группах противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках», — сообщил оперштаб в Telegram.

В сообщении оперштаба Белгородской области подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с номеров телефонов, зарегистрированных за рубежом.

В последний раз о попытке проникновения двух групп украинских диверсантов на территорию Белгородской области Минобороны сообщало 4 июня. По данным военного ведомства, «по противнику нанесен артиллерийский удар». В результате диверсанты «рассеяны и отошли».

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