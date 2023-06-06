13:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Оперштаб Белгородской области назвал ложной информацию о нескольких группах диверсантов в регионе
Информация о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника не соответствует действительности, сообщил оперштаб Белгородской области. Там отметили, что в последнее время жители региона получают звонки с просьбами самостоятельно задержать диверсантов, которые одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках. Оперштаб призвал не верить этой информации.