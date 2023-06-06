Суд ужесточил приговор бывшему ростовскому замгубернатора

Областной суд назначил Сидашу наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Он в течение трех лет не сможет работать на госслужбе и в органах местного самоуправления на управляющих должностях.
25 октября 2022 г. Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Сидаша виновным в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями, а учредителя АО «Донтрансгидромеханизация» Валентина Леванова и руководителя фирмы Андрея Андросова — в мошенничестве. Бывший замгубернатора получил четыре года условно, предпринимателям суд назначил по пять лет лишения свободы условно.
Их признали виновными в хищении средств с июля 2017 г. по май 2018 г. при строительстве стадиона «Ростов-Арена» к чемпионату миру по футболу. Как ранее сообщали в управлении ФСБ по региону, при исполнении госконтракта компания поставила мелкий песок, тогда как по смете предполагался крупнозернистый. По подсчетам следствия, разница в стоимости составила более 80,7 млн руб. Сидаш курировал стройку.
Рассмотрев апелляционные жалобы, областной суд также изменил приговор и предпринимателям, отменив применение положений ст. 73 УК РФ в отношении всех фигурантов. Леванову назначено шесть лет колонии общего режима, Андросову — пять лет. Оба должны выплатить штраф в 700 000 ₽
Также был удовлетворен и гражданский иск прокуратуры о взыскании с троих осужденных ущерба на сумму в 80,76 млн руб., а также с предпринимателей еще 117,58 млн руб. Всех троих взяли под стражу в зале суда.