Херсонские власти назвали число людей, попавших в зону бедствия из-за ЧП на ГЭС

По его словам, почти все пропавшие без вести к настоящему времени найдены, продолжаются поиски семерых человек. Предполагается, что они могут оставаться на островах.
Сальдо добавил, что уровень Каховского водохранилища снизился более чем на 3,5 метра.
В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.
Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Ранее мэр Новой Каховки Валерий Леонтьев заявил, что семь человек, по предварительным данным, числятся пропавшими без вести после разрушения Каховской ГЭС.