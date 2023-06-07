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Разрушение Каховской ГЭС
11:41 (мск), источник: Газета.Ру

Херсонские власти назвали число людей, попавших в зону бедствия из-за ЧП на ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне бедствия в регионе в результате крушения дамбы на Каховской гидроэлектростанции.

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По его словам, почти все пропавшие без вести к настоящему времени найдены, продолжаются поиски семерых человек. Предполагается, что они могут оставаться на островах.

Сальдо добавил, что уровень Каховского водохранилища снизился более чем на 3,5 метра.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее мэр Новой Каховки Валерий Леонтьев заявил, что семь человек, по предварительным данным, числятся пропавшими без вести после разрушения Каховской ГЭС.

Сакина Нуриева

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