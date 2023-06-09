Российские военные нанесли удар по складам ВСУ с иностранной техникой

«Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в ведомстве.
Действия российской армии нарушили снабжение украинских войск в зоне боев, все назначенные цели поражены.
За минувшие сутки ВСУ продолжали попытки наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Вооруженные силы отразили четыре атаки противника в районе Времевского выступа.
Кроме того, Киев дважды пытался наступать возле населенных пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка в Запорожской области, но потерпел неудачу. Тяжелые огнеметные системы нанесли удар по двум скоплениям живой силы и техники 47-й механизированной бригады ВСУ южнее города Орехова.
«Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили до 680 украинских военнослужащих, 35 танков, 11 боевых машин пехоты, 19 боевых бронированных машин, шесть автомобилей, в том числе три HMMWV, а также самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции», — говорится в публикации.
На Донецком направлении наиболее активно боевые действия велись в районе Марьинки и Авдеевки. Вооруженные силы не допустили вклинений в российскую оборону. Всего Киев потерял в боях на этом участке линии соприкосновения:
На Купянском направлении ВС России уничтожили до 30 украинских военных, на Краснолиманском — до 50 бойцов, на Херсонском — до 70 человек.
За минувшие сутки ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29, а силы ПВО перехватили две крылатых ракеты Storm Shadow, 14 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 13 беспилотников.