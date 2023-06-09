Третий город России за день оказался атакован беспилотником

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал глава региона.
Старовойт заверил, что ситуация под контролем.
Ранее 9 июня об атаке беспилотников сообщали белгородские и воронежские власти — в Белгороде дрон повредил крышу офисного здания и котельную, в Воронеже — врезался в жилой дом — из-за чего осколками ранило троих человек.
С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности.
1 июня жители села Гоголевка в Суджанском районе Курской области остались без света из-за сброса на подстанцию боеприпаса с беспилотника.
4 июня Старовойт рассказал о сбитом над городом Суджа украинском дроне. «В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону “Азов” (признан террористическим и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.