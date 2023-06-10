Оборонный концерн Rheinmetall признал потери поставленной Киеву немецкой техники

«О них не говорят», — подчеркнул он, добавив, что «в жизни всегда есть потери».
Паппергер также рассказал, что «отзывы украинцев о немецком оружии очень положительные». «Возьмем самоходную гаубицу PzH2000, шасси и системы вооружения которой были поставлены компанией Rheinmetall. Мы вообще-то говорим, что ствол нужно менять примерно после 4500 выстрелов. Украинцы, однако, настреливают до 20 000 выстрелов», — уточнил он.
Говоря о производстве 155-мм снарядов для Киева, глава концерна подчеркнул, что в краткосрочной перспективе Украина получит один миллион артиллерийских боеприпасов только в том случае, если европейские армии предоставят их из своих запасов.
«Сейчас мы можем производить 450 тысяч таких снарядов в год, но одной Украине нужно до миллиона снарядов. Вместе с испанским производителем Expal мы намерены увеличить наши совместные мощности до 600 тысяч снарядов», — сообщил Паппергер.
Телеканал CNN сообщал, что ВСУ понесли потери в тяжелой технике и солдатах, так как столкнулись с более сильным сопротивлением российских войск, чем они ожидали.
Американский журналист Фред Плейтген заявил, что страны Запада встревожены из-за уничтожения российскими войсками немецких танков Leopard на Украине.
Президент России Владимир Путин назвал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние дни значительными.