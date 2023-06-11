Индейцы рассказали, как дети выжили в Амазонке после авиакатастрофы

В джунглях Амазонки в Колумбии нашли четверых детей, которые пропали после крушения самолета. Они смогли выжить благодаря развитым навыкам выживания, сообщает The Washington Post со ссылкой на Организацию коренных народов колумбийской Амазонии.
Они выживали в джунглях 40 дней после того, как их самолет разбился. В результате крушения погибли все трое взрослых на борту, включая их мать.
Детей в возрасте 13, девяти, четырех и одного года спасли 9 июня. Спасатели несколько недель проводили поиски в отдаленных районах джунглей. В поисках приняли участие более 100 военнослужащих, а также добровольцы.
Министр обороны Колумбии Иван Веласкес Гомес сообщил, что дети выздоравливают в Центральном военном госпитале Боготы и находятся в стабильном состоянии.
Бабушка детей по материнской линии Фатима Валенсия рассказала, что старшая девочка всегда была «воинственной». Она заботилась о младших братьях и сестрах, отдавая им фрукты из леса. Дедушка детей говорил, что девятилетний и четырехлетний мальчики «искусно» знают лес.
Карлос Перес, профессор экологии тропических лесов в Университете Восточной Англии, рассказал WP, что они выжили, потому что дети из общин коренных народов Амазонки (четверо пропавших принадлежат к коренной группе уитото) «взрослеют очень рано» и в раннем возрасте осваивают базовые навыки выживания в лесу. «Четверо западных детей того же возраста погибли бы там», — сказал он.
В части Амазонки, где выживали дети, «около 80 различных видов змей, но только пять из них ядовиты», и коренные жители могут отличить их. Кроме того, получение воды не было проблемой, учитывая ручьи в Амазонке.
Во время поисков детей также пропала собака, которая помогла найти их в джунглях, сообщали колумбийские военные. Поиски собаки продолжаются.
Самолет летел из южного города Араракуара и исчез 1 мая, сообщает WP. Позже на месте крушения были обнаружены тела пилота, матери и еще одного взрослого, но детей нигде не нашли. Они сидели в задней части самолета, которая меньше пострадала в результате крушения.