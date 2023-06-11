Как создавались самые известные работы «Союзмультфильма» 10 июня 1936 года в Москве была основана крупнейшая советская киностудия анимационных фильмов — «Союзмультфильм»
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
15:14 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. При продолжающихся безуспешных попытках наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях Украина потеряла еще более 360 военных, сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

На Донецком направлении ВСУ понесли наибольшие потери в живой силе.

«В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы “Мста-Б”, а также гаубица Д-30», — сказали в министерстве.

Также российские военные уничтожили склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.

На южнодонецком и запорожском направлениях украинские войска лишились значительного количества бронетехники.

Общие потери противника на этих направлениях составили:

  • свыше 50 украинских военнослужащих;
  • 11 танков, в том числе три Leopard;
  • 17 боевых машин пехоты;
  • 16 боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • боевая машина зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании;
  • артиллерийская система М777 производства США.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 91 украинское подразделение на огневых позициях, живую силу и технику в 109 районах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Пустят их в расход'. Какие страны НАТО могут вторгнуться на Украину
Стало известно, из-за чего США могут прекратить поддержку Украины
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта