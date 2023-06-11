Минобороны рассказало о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

На Донецком направлении ВСУ понесли наибольшие потери в живой силе.
«В ходе боев уничтожены до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы “Мста-Б”, а также гаубица Д-30», — сказали в министерстве.
Также российские военные уничтожили склады боеприпасов 63-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ.
На южнодонецком и запорожском направлениях украинские войска лишились значительного количества бронетехники.
Общие потери противника на этих направлениях составили:
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 91 украинское подразделение на огневых позициях, живую силу и технику в 109 районах.