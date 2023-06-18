Пригожин сообщил об истечении контрактов с ЧВК «Вагнер» у 32 тыс. заключенных

«Совершено теми, кто вышел на свободу и закончил контакт, 83 преступления, это 0,25% от общего количества убывших, это в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК “Вагнер”», — сообщил Евгений Пригожин (слова бизнесмена приводит его пресс-служба).
Евгений Пригожин говорил, что с заключенными заключается контракт на полгода. 13 июня президент России Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, отправляющихся в зону спецоперации. По его словам, процент рецидивов у вернувшихся после боевых действий заключенных «очень небольшой».
О завершении набора заключенных в ряды ЧВК «Вагнер» стало известно в феврале. В мае Евгений Пригожин говорил, что из 50 тыс. набранных заключенных в боях за Бахмут погибло примерно 20% (около 10 тыс. человек).