В горах Карачаево-Черкесии четыре туриста из Москвы не вышли на связь

«Восемнадцатого июня поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы не выходит на связь», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз, должна была закончить маршрут 21 июня в селении Нижний Архыз. На поиски туристов вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России.
«Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристы не обнаружены. В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены», — отмечает ведомство.
Региональное СУСК РФ сообщило, что по факту пропажи туристов проводится проверка.