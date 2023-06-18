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22:34 (мск), источник: © РИА Новости

В горах Карачаево-Черкесии четыре туриста из Москвы не вышли на связь

НАЛЬЧИК, 18 июн — РИА Новости. Группа из четырех туристов из Москвы не вышла на связь в горах Карачаево-Черкесии, на их поиски вышли спасатели, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

Источник: © РИА Новости

«Восемнадцатого июня поступило обращение от гражданина о том, что его дочь 1983 года рождения, участница зарегистрированной туристической группы в составе четырех человек из Москвы не выходит на связь», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, группа вышла на маршрут 12 июня из поселка Архыз, должна была закончить маршрут 21 июня в селении Нижний Архыз. На поиски туристов вышли трое спасателей Архызского поисково-спасательного подразделения МЧС России.

«Спасатели обследовали долину реки Дукка и озеро Семицветное, туристы не обнаружены. В связи с темным временем суток поиски приостановлены. Завтра поисковые работы будут продолжены», — отмечает ведомство.

Региональное СУСК РФ сообщило, что по факту пропажи туристов проводится проверка.

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