13:50 (мск), источник: Известия
Армия РФ с 4 июня отразила 263 атаки ВСУ на трех направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Об этом 20 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг, указал он.
По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.
«При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО», — подчеркнул Шойгу.
В этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские силы отразили новые атаки украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области. Все атаки были отбиты.
В этот же день начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что бойцы группировки «Восток» сдержали натиск ВСУ на южнодонецком направлении. Там были уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ.