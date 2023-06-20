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13:50 (мск), источник: Известия

Армия РФ с 4 июня отразила 263 атаки ВСУ на трех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предприняли 263 атаки позиций сил РФ в зоне СВО. Об этом 20 июня сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг, указал он.

По словам Шойгу, украинские войска продолжают предпринимать попытки наступательных действий на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

«При этом киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО», — подчеркнул Шойгу.

В этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские силы отразили новые атаки украинских боевиков на ореховском направлении в Запорожской области. Все атаки были отбиты.

В этот же день начальник пресс-центра группировки Олег Чехов сообщил, что бойцы группировки «Восток» сдержали натиск ВСУ на южнодонецком направлении. Там были уничтожены боевые бронированные машины и живая сила ВСУ.

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