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14:36 (мск), источник: РБК

На пропавшем в Атлантике батискафе закончился кислород

Кислород на пропавшем в Атлантическом океане батискафе «Титан» закончился, согласно подсчетам Береговой охраны США: она прогнозировала, что это произойдет в 14:08 мск.

Источник: Reuters

Батискаф компании OceanGate Expeditions направлялся к обломкам «Титаника», которые лежат на дне Атлантического океана примерно в 650 км к юго-востоку от канадского острова Ньюфаундленд на глубине около 3,8 км. По данным The Wall Street Journal, OceanGate Expeditions с помощью батискафа планировала собрать образцы ДНК на месте крушения лайнера.

Батискаф пропал с радаров утром 18 июня. Внутри находятся пять человек, в том числе британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг.

Аппарат ищут на участке океана площадью 7,6 тыс. квадратных миль (19,7 тыс. кв. км) — больше, чем территория штата Коннектикут, писала Financial Times. В операции участвуют специалисты из нескольких стран, вечером 21 июня к месту поисков прибыли три спецсудна.

CNN 20 июня сообщал, что спасатели во время поисков батискафа слышали «акустическую обратную связь» — звук, похожий на стук, который раздавался примерно раз в 30 минут.

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