Найдены предполагаемые обтекатель и рама батискафа «Титан»

Согласно сообщению телеканала, в Атлантике, предположительно, найдены «посадочная рама» и «задняя крышка» аппарата. Об этом телеканалу сообщил Дэвид Мирнс — друг двух пассажиров пропавшего батискафа, который получает информацию из чата с компанией OceanGate.
Мирнс рассказал, что элемент задней части конструкции, о котором идет речь, — вытянутый по форме обтекатель. А посадочная рама — собственно площадка, на которой «сидит» батискаф.
«Если обшивка оторвалась и рама оторвалась, значит, со всей конструкцией произошло что-то очень плохое», — сказал Мирнс.
Ранее в четверг об обнаружении неких обломков в районе поисков сообщила Береговая охрана США.