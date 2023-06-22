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20:47 (мск), источник: Московский комсомолец

Найдены предполагаемые обтекатель и рама батискафа «Титан»

Sky News передает, что журналисты получили более детальную информацию об обломках, найденных в районе поисков батискафа «Титан», направлявшегося к затонувшему «Титанику» с экипажем из пяти человек.

Источник: AFP/Береговая охрана США

Согласно сообщению телеканала, в Атлантике, предположительно, найдены «посадочная рама» и «задняя крышка» аппарата. Об этом телеканалу сообщил Дэвид Мирнс — друг двух пассажиров пропавшего батискафа, который получает информацию из чата с компанией OceanGate.

Мирнс рассказал, что элемент задней части конструкции, о котором идет речь, — вытянутый по форме обтекатель. А посадочная рама — собственно площадка, на которой «сидит» батискаф.

«Если обшивка оторвалась и рама оторвалась, значит, со всей конструкцией произошло что-то очень плохое», — сказал Мирнс.

Ранее в четверг об обнаружении неких обломков в районе поисков сообщила Береговая охрана США.

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