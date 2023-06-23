Источник рассказал о планах первых испытаний беспилотника «Посейдон»

Как заявил РИА Новости в четверг главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, экспериментальная атомная подводная лодка (АПЛ) «Белгород» (проект 09852), носитель морских беспилотников «Посейдон», будет принята на вооружение флота в 2023 году.
«Испытания самого “Посейдона” запланированы на лето этого года», — сказал источник.
По его словам, в первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки «Посейдона».
«Сами реакторные установки “Посейдонов” готовы: они прошли испытания на стендах, отработаны, их работоспособность и безопасность подтверждены. Они готовы к работе по предназначению», — сказал собеседник агентства.
Носителями «Посейдонов» стали экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» (проект 09852), которая должна поступить на вооружение ВМФ в 2023 году, а также штатная АПЛ «Хабаровск», строящаяся на заводе «Севмаш» в Северодвинске.
По данным из открытых источников, «Посейдон» (ранее известный как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon) — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути является ядерной торпедой: основной задачей аппарата указана доставка ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов его экономики и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.
Длина «Посейдона» — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн.