22:16 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК Вагнер
Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» провокацией.
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Информация об «ударе» по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.
«Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о “нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК “Вагнер” не соответствуют действительности и являются информационной провокацией”», — говорится в пояснении.
Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.