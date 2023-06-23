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22:16 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК Вагнер

Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» провокацией.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Информация об «ударе» по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.

«Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о “нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК “Вагнер” не соответствуют действительности и являются информационной провокацией”», — говорится в пояснении.

Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.

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