00:45 (мск), источник: ТАСС
В ФСБ назвали провокацией распространенные заявления Пригожина
Бойцов ЧВК «Вагнер» призвали принять меры к задержанию.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта, заявили в субботу в центре общественных связей ФСБ России.
«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами», — сообщили там.
В ведомстве также отметили, что распространенные заявления об ударах МО РФ по ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются провокацией.
Кроме того, бойцов ЧВК призвали не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.
«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ЦОС ФСБ.
Там добавили, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции.
«Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения СВО», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.
«В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина», — сообщили там.