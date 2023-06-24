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00:45 (мск), источник: ТАСС

В ФСБ назвали провокацией распространенные заявления Пригожина

Бойцов ЧВК «Вагнер» призвали принять меры к задержанию.

Спецоперация на Украине

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта, заявили в субботу в центре общественных связей ФСБ России.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами», — сообщили там.

В ведомстве также отметили, что распространенные заявления об ударах МО РФ по ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются провокацией.

«Вся распространяемая в социальных сетях информация от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК “Вагнер” не соответствует действительности и является информационной провокацией», — сказали в центре общественных связей ФСБ.

Кроме того, бойцов ЧВК призвали не выполнять приказы Пригожина и принять меры к его задержанию.

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — заявили в ЦОС ФСБ.

Там добавили, что российская армия продолжает выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в зоне проведения специальной военной операции.

«Вооруженные силы России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения СВО», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что дело по факту призыва к мятежу со стороны Пригожина возбуждено в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в РФ.

«В связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации противостояния в Российской Федерации ФСБ возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны Евгения Пригожина», — сообщили там.

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