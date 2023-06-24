Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
Главное
Спецоперация на Украине
09:06 (мск), источник: ТАСС

В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.

Источник: AP 2022

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении НАК.

В этих регионах режим КТО введен впервые.

Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стало известно, кто находится в пропавшем в Атлантике батискафе при экспедиции к "Титанику"
Киевский режим по своей жестокости превосходит Третий рейх. Я лично убедился в этом — председатель Следственного комитета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта