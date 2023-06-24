В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции

«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции», — говорится в сообщении НАК.
В этих регионах режим КТО введен впервые.
Контртеррористическая операция — правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.