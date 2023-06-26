СВР заявила о договоренности Киева и ЮНЕСКО о вывозе в ЕС мощей из Киево-Печерской лавры

В частности, Нарышкин, указал, что, по поступающей информации, «глобалистские элиты, известные своей страстью, присваивать чужое добро, активизируют усилия по разграблению Украины». «Но если раньше речь шла о финансовых и материальных ресурсах, включая зерно и плодородную почву, то теперь они тянут руки к расположенным на украинской территории православным святыням», — отметил глава СВР.
«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом “спасения от российских ракетных ударов”, — говорится в сообщении.
К настоящему моменту, отметили в пресс-бюро, проведена опись церковного имущества, выделены финансовые ресурсы для перевозки грузов в Европу, подготовлены автотранспортные средства, часть из которых оборудована рефрижераторными установками.
Отмечается, что до главы Украинской православной церкви митрополита Онуфрия доведено, что иконы, мощи и утварь будут перемещены временно, якобы для сохранности «до тех пор, пока ситуация на Украине не вернется в нормальное русло».
«Не приходится сомневаться, что возвращение реликвий не входит в планы Запада и подвластной ему киевской хунты. Покушение еретиков на Киево-Печерскую лавру — логичное продолжение истории с тайным вывозом с территории Украины древнейших византийских икон, выставленных с 14 июня 2023 года во французском Лувре. Эта спецоперация была организована при посредничестве действующей в координации с ЮНЕСКО швейцарской НПО “Международный альянс по защите культурного наследия в зонах конфликтов” (руководитель — частный американский коллекционер Т. Каплан)», — отметили в российской внешней разведке.
Глава СВР напомнил, что эти иконы глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий в середине XIX века получил в дар от Синайского монастыря Святой Екатерины. В 1940 году уже советские власти передали их в собрание Киевского музея западного и восточного искусства, в котором они и хранились после Великой Отечественной войны.
Ситуация вокруг православного наследия
«Вопиющая ситуация вокруг православного наследия — убедительное свидетельство того, что Украина нужна западным элитам исключительно как таран против России и средство обогащения. По их расчетам, чем разрушительнее и продолжительнее окажется украинский конфликт, тем больше ценностей они смогут, если называть вещи своими именами, украсть», — подчеркнули в СВР.
«Западные разорители гробниц забывают, что это для них похищенные реликвии — всего лишь дорогостоящие “артефакты”, а для Русского мира — это бесценные святыни, мы будем их возвращать и обязательно вернем», — заявили в службе.
«Для нашей страны защита Киево-Печерской лавры имеет глубинное духовное измерение, а значит, наша решимость довести до конца специальную военную операцию становится только тверже», — отметили в СВР.
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