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11:48 (мск), источник: © РИА Новости

Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уголовное дело против Евгения Пригожина об организации вооруженного мятежа не закрыто, сообщил РИА Новости источник в Генпрокуратуре.

Источник: © РИА Новости

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено», — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.

В ночь на 24 июня силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.

Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.

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