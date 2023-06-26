Уголовное дело против Пригожина не прекращено, сообщил источник

«Уголовное дело в отношении Пригожина не прекращено», — сказал собеседник агентства, не уточняя другие детали.
В ночь на 24 июня силы ЧВК «Вагнер» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Это произошло на фоне заявлений Пригожина о том, что российские военные якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по тыловым лагерям частной военной компании. Это опровергли как в Минобороны, так и в ФСБ.
Владимир Путин назвал действия «вагнеровцев» преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
На следующий день пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, по результатам которых руководитель ЧВК принял предложение остановить продвижения бойцов «Вагнера» по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено.