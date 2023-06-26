14:37 (мск), источник: © РИА Новости
В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли несколько американских машин пехоты. В частности 10 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев потерял пять Bradley.