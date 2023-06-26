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14:37 (мск), источник: © РИА Новости

В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника. Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли несколько американских машин пехоты. В частности 10 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев потерял пять Bradley.

Спецоперация на Украине
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«Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий», — пишет газета.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard.

На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

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